Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Российские ледоколы пришли на помощь грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива из‑за сложной ледовой обстановки и сильного ветра, сообщила пресс-служба агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.

«В соответствии с обычной зимней навигационной практикой суда также оказывают помощь в сотрудничестве с российскими ледоколами», — говорится в заявлении агентства.

Также пресс-служба уточнила, что по запросу финской стороны для помощи судам, находящимся в территориальных водах страны, может быть привлечен ледокол из России.

В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»
Общество
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Ранее синоптики сообщили, что Финский залив впервые с 2010–2011 годов полностью покрылся льдом. Спутниковые данные Института космических исследований РАН также зафиксировали значительное ледообразование в восточной и центральной части залива.

Для обеспечения ледокольных проводок 18 февраля в замерзающий Финский залив направили атомный ледокол «Сибирь». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что из‑за морозов возникла «реальная угроза судоходству».

