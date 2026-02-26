Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим судам в Финском заливе
Российские ледоколы пришли на помощь грузовым судам, застрявшим во льдах Финского залива из‑за сложной ледовой обстановки и сильного ветра, сообщила пресс-служба агентства транспортной инфраструктуры Финляндии.
«В соответствии с обычной зимней навигационной практикой суда также оказывают помощь в сотрудничестве с российскими ледоколами», — говорится в заявлении агентства.
Также пресс-служба уточнила, что по запросу финской стороны для помощи судам, находящимся в территориальных водах страны, может быть привлечен ледокол из России.
Ранее синоптики сообщили, что Финский залив впервые с 2010–2011 годов полностью покрылся льдом. Спутниковые данные Института космических исследований РАН также зафиксировали значительное ледообразование в восточной и центральной части залива.
Для обеспечения ледокольных проводок 18 февраля в замерзающий Финский залив направили атомный ледокол «Сибирь». Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев отметил, что из‑за морозов возникла «реальная угроза судоходству».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу