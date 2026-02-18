В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомный ледокол «Сибирь» отправили в Финский залив для обеспечения ледокольных проводок, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В настоящий момент атомоход подходит к Северной столице и к 14.00 должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области, чтобы незамедлительно приступить к выполнению задания — обеспечению ледокольных проводок», — говорится в заявлении Лихачева, поступившем в РБК.

Лихачев добавил, что «в течении последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы» и «прогноз погоды неутешителен». Из-за этого возникла » реальная угроза судоходству». По его словам, отправить ледокол попросил Минтранс.

13 февраля газета Helsingin Sanomat сообщила, что Финскому заливу грозит самое масштабное обледенение за последние десять лет. В последний раз подобная обстановка на заливе наблюдалась зимой 2010–2011 годов — тогда замерзла вся северная часть Балтийского моря.

16 февраля Ассоциация морских торговых портов (АСОП) обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с просьбой ввести временный мораторий на проведение осмотров подводной части судов, перевозящих неопасные грузы.

Причиной назвали тяжелую ледовую обстановку, которая препятствует прохождению флота. В пресс-службе Минтранса сообщили РБК, что обстановка с ледокольной проводкой судов «нормальная», но фактические условия в Финском заливе «превысили ожидаемые условия по толщине льда».