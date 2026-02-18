 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Атомный ледокол «Сибирь» отправили в Финский залив для обеспечения ледокольных проводок, сообщил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«В настоящий момент атомоход подходит к Северной столице и к 14.00 должен прибыть в порт Приморск Ленинградской области, чтобы незамедлительно приступить к выполнению задания — обеспечению ледокольных проводок», — говорится в заявлении Лихачева, поступившем в РБК.

Лихачев добавил, что «в течении последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы» и «прогноз погоды неутешителен». Из-за этого возникла » реальная угроза судоходству». По его словам, отправить ледокол попросил Минтранс.

Спутники зафиксировали сильнейшее замерзание Финского залива за 10 лет
Общество
Фото:пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук

13 февраля газета Helsingin Sanomat сообщила, что Финскому заливу грозит самое масштабное обледенение за последние десять лет. В последний раз подобная обстановка на заливе наблюдалась зимой 2010–2011 годов — тогда замерзла вся северная часть Балтийского моря.

16 февраля Ассоциация морских торговых портов (АСОП) обратилась к министру транспорта Андрею Никитину с просьбой ввести временный мораторий на проведение осмотров подводной части судов, перевозящих неопасные грузы.

Причиной назвали тяжелую ледовую обстановку, которая препятствует прохождению флота. В пресс-службе Минтранса сообщили РБК, что обстановка с ледокольной проводкой судов «нормальная», но фактические условия в Финском заливе «превысили ожидаемые условия по толщине льда».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Валерия Антонова, Герман Костринский Герман Костринский
ледокол Сибирь Финский залив Росатом
Материалы по теме
Yle узнала о планах Финляндии рассредоточить ледоколы из-за России
Политика
Путин дал старт строительству атомного ледокола «Сталинград»
Общество
ОСК проработает перенос строительства ледокола «Дзержинский» в Петербург
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Научрук ВШЭ предупредил о риске «раздувания» числа бюджетных мест в вузах
РАДИО
 Общество, 17:16
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45