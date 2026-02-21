Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет

Финский залив впервые за 15 лет полностью покрылся льдом, сообщил начальник Гидрометцентра Петербурга. На фоне морозов и риска для судоходства в залив ранее направили ледокол «Сибирь» для обеспечения ледокольных проводок

Фото: kammeteo / Telegram

Финский залив полностью покрылся льдом впервые за 15 лет. Об этом сообщил начальник Гидрометцентра Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Колесов. Он уточнил, что в последний раз залив замерзал в 2010 и 2011 году.

По словам синоптика, несколько дней тихой и морозной погоды привели к тому, что лед сформировался на всей акватории. В «горле» Финского залива 2–3 дня сохранялся молодой лед, который из‑за толщины и прозрачности плохо заметен на спутниковых снимках.

Колесов добавил, что ситуация может измениться из-за циклона, который принес шторм на запад акватории Финского залива — ледяной покров будет ломаться и сжиматься.

По прогнозу синоптика, 22 февраля циклон принесет снег (местами сильный) и усиление ветра. Температура составит от минус 1 до минус 3 градусов, ожидаемое количество снега — 5–8 см.

Ранее пресс-служба Института космических исследований РАН сообщала, что спутниковые данные зафиксировали значительное ледообразование в Финском заливе — восточная и центральная части были покрыты сплошным льдом.

18 февраля в замерзающий Финский залив направили атомный ледокол «Сибирь» для обеспечения ледокольных проводок. Из‑за морозов возникла «реальная угроза судоходству», сказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.