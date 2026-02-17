Спутники зафиксировали сильнейшее замерзание Финского залива за 10 лет
Спутниковые данные показали значительное ледообразование в Финском заливе в районе Санкт-Петербурга, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН). Ученые отметили, что восточная и центральная части залива покрыты сплошным льдом. Последний раз столь сильное замерзание наблюдалось более десяти лет назад.
Снимки, сделанные 14 февраля американским спутником JPSS1 с помощью прибора VIIRS, позволяют оценить общий ледяной покров. Дополнительные данные российского спутника «Метеор-М» № 2-4 с прибором КМСС предоставили подробную структуру льда и четко показали трассы, проложенные судами.
Все изображения обработаны в ложных цветах с использованием информационной системы «ВЕГА-Science», разработанной в ИКИ РАН, что позволяет выделить ледяные участки и маршруты судов, отметили ученые.
Накануне «Роскосмос» показал фото балканского циклона, накрывшего Москву и область на прошлой неделе.
Спутниковые наблюдения показали, что циклон сформировался в акватории Средиземного моря вблизи Балканского полуострова и прошел над столицей и Подмосковьем. Снимки были сделаны российскими космическими аппаратами «Электро-Л» и «Арктика-М».
