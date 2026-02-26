 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией за шесть часов сбили 167 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Калуга
Калуга (Фото: Наталья Гарнелис / ТАСС)

В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

Дроны сбили над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Крыма и Московского региона.

Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Вечером в четверг, 26 февраля, беспилотники атаковали Москву — на момент публикации количество сбитых дронов достигло 13.

На фоне атаки все четыре столичных аэропорта — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский — вводили ограничения. Позже авиагавани возобновили работу.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Минобороны беспилотники ПВО
Материалы по теме
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 13
Политика
В Тульской области сбили третий за ночь беспилотник
Политика
Над Россией за пять часов уничтожили 45 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Хет-трик Филина помог «Спартаку» победить «Адмирал» Спорт, 21:56
Apple сообщила об одобрении iPhone для работы с секретными данными НАТО Технологии и медиа, 21:56
Глава МИД Омана сообщил о «прогрессе» на переговорах США и Ирана Политика, 21:53
«Динамо» победило СКА и вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 21:53
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Российский борец стал чемпионом турнира UWW в Албании Спорт, 21:51
Военные заявили о перехвате дрона, летевшего к атомному авианосцу Франции Политика, 21:43
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Полиция задержала девять человек после конфликта в московском ТЦ Общество, 21:43
Клинтон призвала вызвать на допрос Трампа из-за его связи с Эпштейном Политика, 21:40
Bloomberg показал на снимках, как Иран готовит ядерные объекты к ударам Политика, 21:39
Итальянский гольфист упал в шахту лифта перед чемпионатом в ЮАР Спорт, 21:34
В Удмуртии крыша рухнула под тяжестью снега. Видео Общество, 21:30
Как уберечься от кражи игровых артефактов и средств со счета РБК и Ростелеком, 21:30
Axios узнал о разочаровании Уиткоффа из-за переговоров с Ираном в Женеве Политика, 21:25