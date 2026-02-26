Над Россией за шесть часов сбили 167 беспилотников
В период с 14:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 167 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.
Дроны сбили над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Крыма и Московского региона.
Вечером в четверг, 26 февраля, беспилотники атаковали Москву — на момент публикации количество сбитых дронов достигло 13.
На фоне атаки все четыре столичных аэропорта — Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский — вводили ограничения. Позже авиагавани возобновили работу.
