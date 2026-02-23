Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили 541 украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны.

Также военные сбили семь авиационных бомб, 21 реактивный снаряд американской системы HIMARS и управляемую ракету большой дальности «Нептун».

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) — это американская высокомобильная реактивная система залпового огня на колесах. Может вести стрельбу всеми типами снарядов семейства MFOM — неуправляемыми M-26, а также управляемыми ракетами M-30 и M-31 GMLRS и баллистическими ракетами MGM-140 ATACMS. Дальность стрельбы достигает 500 км в зависимости от используемых ракет.

В ночь на 23 февраля дежурные силы ПВО сбили 152 дрона. Больше беспилотников — 65 — уничтожили над Белгородской областью. Еще 35 перехватили над Саратовской областью, 16 — над Крымом и по восемь — над Воронежской и Ростовской областями.