В Севастополе менее чем на 20 минут объявляли воздушную тревогу

Севастополь (Фото: Максим Чурусов / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — говорится в сообщении.

О сигнале губернатор написал в 19:12 мск, в 19:25 мск Развожаев объявил отбой. О сбитых воздушных целях глава Севастополя не сообщил.

Днем ранее Развожаев также сообщал о воздушной тревоге в городе.

Ранее, 20 февраля, губернатор сообщил о ночной атаке на город, в результате которой силы ПВО перехватили и уничтожили более 26 дронов ВСУ, тогда погиб молодой мужчина и пострадала 90-летняя женщина.

Как уточнил Развожаев, беспилотники были начинены металлическими шариками, увеличивающими площадь поражения.