Военная операция на Украине
В Севастополе менее чем на 20 минут объявляли воздушную тревогу

Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Максим Чурусов / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Внимание всем! Воздушная тревога», — говорится в сообщении.

О сигнале губернатор написал в 19:12 мск, в 19:25 мск Развожаев объявил отбой. О сбитых воздушных целях глава Севастополя не сообщил.

В Севастополе отразили атаку
Севастополь

Днем ранее Развожаев также сообщал о воздушной тревоге в городе. 

Ранее, 20 февраля, губернатор сообщил о ночной атаке на город, в результате которой силы ПВО перехватили и уничтожили более 26 дронов ВСУ, тогда погиб молодой мужчина и пострадала 90-летняя женщина.

Как уточнил Развожаев, беспилотники были начинены металлическими шариками, увеличивающими площадь поражения.

Ирина Плугина
Севастополь Воздушная тревога Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
