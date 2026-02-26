В Севастополе менее чем на 20 минут объявляли воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, написал губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога», — говорится в сообщении.
О сигнале губернатор написал в 19:12 мск, в 19:25 мск Развожаев объявил отбой. О сбитых воздушных целях глава Севастополя не сообщил.
Днем ранее Развожаев также сообщал о воздушной тревоге в городе.
Ранее, 20 февраля, губернатор сообщил о ночной атаке на город, в результате которой силы ПВО перехватили и уничтожили более 26 дронов ВСУ, тогда погиб молодой мужчина и пострадала 90-летняя женщина.
Как уточнил Развожаев, беспилотники были начинены металлическими шариками, увеличивающими площадь поражения.
