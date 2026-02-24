В Севастополе отразили атаку

В Севастополе объявлена воздушная тревога, силы ПВО уже сбили три воздушных цели над Черным морем. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито 3 воздушных цели над морем в районе Северной стороны», — написал Развожаев.

Позднее он добавил, что число сбитых целей, по предварительной информации, увеличилось до семи. По данным спасательной службы, гражданские объекты в городе не пострадали.

О том, что в городе объявлена воздушная тревога, губернатор сообщил в 00:15 мск. Он призвал жителей Севастополя покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Развожаев также напомнил, что последние дни ВСУ атаковали город беспилотниками, начиненными металлическими шариками. Впервые об атаке дронов с шариками внутри он сообщил 17 февраля. Губернатор тогда пояснил, что они действуют как шрапнель — при детонации устройства шарики разлетаются с большой скоростью, значительно увеличивая площадь поражения.

В ночь на 20 февраля над Севастополем вновь сбили дроны, начиненные шариками. Тогда силы ПВО уничтожили 26 беспилотников, при падении осколков сбитого БПЛА погиб один мужчина.