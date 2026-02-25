 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Губернатор объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Севастополь
Севастополь (Фото: Максим Чурусов / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

О сбитых воздушных целях над городом он не сообщал.

Сбитые над Севастополем дроны были начинены металлическими шариками
Политика
Фото:Razvozhaev / Telegram

Предыдущая атака на Севастополь была отражена 24 февраля. 20 февраля Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на город было сбито более 26 беспилотников, тогда погиб молодой мужчина и пострадала 90-летняя женщина.

Позднее губернатор уточнил, что дроны были начинены металлическими шариками, которые могут действовать как шрапнель и увеличивать площадь поражения.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Михаил Развожаев Севастополь Крым
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
