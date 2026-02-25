Губернатор объявил о воздушной тревоге в Севастополе

Севастополь (Фото: Максим Чурусов / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

О сбитых воздушных целях над городом он не сообщал.

Предыдущая атака на Севастополь была отражена 24 февраля. 20 февраля Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на город было сбито более 26 беспилотников, тогда погиб молодой мужчина и пострадала 90-летняя женщина.

Позднее губернатор уточнил, что дроны были начинены металлическими шариками, которые могут действовать как шрапнель и увеличивать площадь поражения.