Седьмой дрон за день сбили на подлете к Москве

Собянин: уничтожен седьмой дрон, летевший на Москву
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства ПВО уничтожили седьмой беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

До этого Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожили шесть беспилотников. В четырех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты. Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы почти час, Внуково и Шереметьево — чуть менее получаса.

Собянин сообщил о пяти сбитых на подлете к Москве дронах
Общество
Москва

Последний раз об отражении атаки дронов на столицу Собянин сообщил 22 февраля. Тогда на подлете к Москве уничтожили уничтожили 25 дронов.

До этого беспилотники атаковали Москву 15 февраля, в общей сложности силы ПВО сбили 19 аппаратов.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

