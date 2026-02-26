Седьмой дрон за день сбили на подлете к Москве
Средства ПВО уничтожили седьмой беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.
До этого Собянин сообщил, что на подлете к Москве уничтожили шесть беспилотников. В четырех столичных аэропортах вводили ограничения на полеты. Домодедово и Жуковский не принимали и не отправляли рейсы почти час, Внуково и Шереметьево — чуть менее получаса.
Последний раз об отражении атаки дронов на столицу Собянин сообщил 22 февраля. Тогда на подлете к Москве уничтожили уничтожили 25 дронов.
До этого беспилотники атаковали Москву 15 февраля, в общей сложности силы ПВО сбили 19 аппаратов.
