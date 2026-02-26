Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Адвокаты осужденного условно рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) обжалуют приговор суда по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска. Об этом Долматов заявил журналистам, передает «РИА Новости».

«Приговор не считаю справедливым абсолютно… рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал рэпер.

РБК обратился за комментарием к Алексею Долматову.

Наро-Фоминский суд Московской области в четверг, 26 февраля, приговорил Долматова к одному году условного лишения свободы.

Прокуратура просила для рэпера два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения со ст. 161 Уголовного кодекса (грабеж, до семи лет лишения свободы) на ст. 330 Уголовного кодекса (самоуправство, до пяти лет лишения свободы), так как предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».

Следствие считает, что в октябре 2024 года Долматов вместе со своим знакомым Геворком Саруханяном в банном комплексе в деревне Малые Горки избили мужчину и отобрали у него телефон IPhone 14 Pro. Потерпевшим оказался брат администратора бани.

Рэпер свою вину отрицает. Потерпевший обратился к суду с просьбой о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, но его ходатайство отклонили.