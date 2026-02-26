 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Защита осужденного условно рэпера Гуфа обжалует приговор

Алексей Долматов (Гуф)
Алексей Долматов (Гуф) (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Адвокаты осужденного условно рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) обжалуют приговор суда по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска. Об этом Долматов заявил журналистам, передает «РИА Новости».

«Приговор не считаю справедливым абсолютно… рассчитывали на прекращение уголовного преследования. Будем обжаловать», — сказал рэпер.

РБК обратился за комментарием к Алексею Долматову.

Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело
Общество
Алексей Долматов (Гуф)

Наро-Фоминский суд Московской области в четверг, 26 февраля, приговорил Долматова к одному году условного лишения свободы.

Прокуратура просила для рэпера два года условного лишения свободы и переквалификации обвинения со ст. 161 Уголовного кодекса (грабеж, до семи лет лишения свободы) на ст. 330 Уголовного кодекса (самоуправство, до пяти лет лишения свободы), так как предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».

Следствие считает, что в октябре 2024 года Долматов вместе со своим знакомым Геворком Саруханяном в банном комплексе в деревне Малые Горки избили мужчину и отобрали у него телефон IPhone 14 Pro. Потерпевшим оказался брат администратора бани.

Рэпер свою вину отрицает. Потерпевший обратился к суду с просьбой о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, но его ходатайство отклонили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Плугина Ирина
При участии
Ольга Ваганова
Гуф адвокат обжалование условный срок
Материалы по теме
Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно
Общество
Гуф вновь не признал вину по делу о краже iPhone в подмосковной бане
Общество
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 91,03 (+0,71) Инвестиции, 17:24 Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 77,12 (+0,65) Инвестиции, 17:24
Дневник сбросившего бомбу на Хиросиму пилота продается почти за $1 млн Общество, 18:47
Аналитик уличил в инсайдерской торговле сотрудников криптоплатформы Axiom Крипто, 18:44
В работе ChatGPT возникли сбои Технологии и медиа, 18:42
Путин поручил расширить семейную ипотеку Общество, 18:40
Влетевший в борт лидер «Металлурга» перенес операцию Спорт, 18:36
Дмитриев прибыл в отель в Женеве для переговоров с США Политика, 18:34
ЕС потребовал от Киргизии ужесточить контроль за реэкспортом в Россию Политика, 18:31
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с преподавателями крупных вузов онлайн РБК и Ростелеком, 18:30
Между Россией и Белоруссией запустят прямые электрички Общество, 18:15
Этап КМ по прыжкам в воду в Мексике отменили из-за беспорядков в стране Спорт, 18:08
Полузащитник «Барселоны» получил травму накануне плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 18:08
В Москве 14–15 апреля пройдет форум будущих технологий AI Future Пресс-релиз, 18:06
Москвичей предупредили о лужах из-за таяния сугробов Город, 18:05
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00