Прокуратура попросила приговорить рэпера Гуфа к двум годам условно

Рэпер Алексей Долматов (Гуф) (слева) (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Гособвинение потребовало два года условного лишения свободы для рэпера Гуфа (Алексей Долматов). Прокурор также попросил переквалифицировать обвинение с грабежа (ст. 161 УК; до семи лет лишения свободы) на самоуправство (ст. 330 УК; до пяти лет лишения свободы). Об этом РБК сообщил один из участников процесса.

В столичной прокуратуре уточнили, что обвинение в грабеже, предъявленное следствием, «не нашло своего подтверждения».

«Государственный обвинитель пришел к выводу, что действия подсудимых не были сопряжены с открытым хищением, однако содержат признаки самоуправства, поскольку мужчины осознанно нарушили установленный законом порядок разрешения имущественного конфликта», — говорится в сообщении.

18 февраля проходит очередное заседание по делу о грабеже и избиении в одной из бань Наро-Фоминска. По версии обвинения, 23 октября 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян избили мужчину в банном комплексе в деревне Малые Горки. Пострадавший — брат администратора бани. Долматов со знакомым также отобрали у него Apple IPhone 14 Pro.

Обоим фигурантам было предъявлено обвинение по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж). Сейчас рэпер находится под подпиской о невыезде, свою вину он не признает.