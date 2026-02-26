Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело
Потерпевший по делу Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) попросил прекратить уголовное дело о грабеже из-за примирения сторон, однако Наро-Фоминский городской суд отклонил его ходатайство, сообщает «РИА Новости».
«Суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с возражением обвинения», — огласила решения судья.
Ранее гособвинение запросило Долматову два года условного лишения свободы по делу о грабеже избиении в одной из бань Наро-Фоминска. По версии следствия, 23 октября 2024 года Долматов и его знакомый Геворк Саруханян избили мужчину в банном комплексе в деревне Малые Горки и отобрали у него телефон IPhone 14 Pro. Пострадавшим был признан брат администратора бани.
Долматову и Саруханяну вменили пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК (грабеж), однако позднее прокурор попросил переквалифицировать обвинение на самоуправство (ст. 330 УК), объяснив это тем, что предъявленное следствием обвинение «не нашло своего подтверждения».
На время следствия рэпер находится под подпиской о невыезд. Он отрицает вину.
