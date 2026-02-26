 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина подтвердила обмен телами погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Обмен телами погибших военных между Киевом и Москвой состоялся 26 февраля. Россия вернула 1 тыс. останков тел, сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам», — сообщила украинская сторона.

Штаб выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий. Перевозку тел проводит Объединенный центр обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных сил Украины. Их направят в специализированные учреждения, а также в МВД и на судебно-медицинскую экспертизу.

Мединский опубликовал фото с места обмена телами военных
Политика
Фото:vr_medinskiy / Telegram

Ранее об обмене сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он сообщил, что России передали тела 35 погибших военных. Об обмене стороны договорились заранее, о чем сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тыс., получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
обмен российские военные украинские военные Украина Россия Красный Крест
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Шамсаил Саралиев фото
Шамсаил Саралиев
депутат Госдумы
5 ноября 1973 года
