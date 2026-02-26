Украина подтвердила обмен телами погибших военных

Фото: vr_medinskiy / Telegram

Обмен телами погибших военных между Киевом и Москвой состоялся 26 февраля. Россия вернула 1 тыс. останков тел, сообщает украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, в рамках реализации которых в Украину возвращено 1000 тел (останков) погибших, которые, по предварительной информации российской стороны, могут принадлежать украинским защитникам», — сообщила украинская сторона.

Штаб выразил благодарность Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий. Перевозку тел проводит Объединенный центр обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных сил Украины. Их направят в специализированные учреждения, а также в МВД и на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее об обмене сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Он сообщил, что России передали тела 35 погибших военных. Об обмене стороны договорились заранее, о чем сказал депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Ранее обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тыс., получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.