 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных, России — тела 35 погибших российских бойцов, сообщил Мединский
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — сообщил он.

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Политика
Фото:vr_medinskiy / Telegram

О предстоящем обмене телами 26 февраля в разговоре с РБК ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев. 

Последний обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тыс., получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.

В январе омбудсмен сообщила, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. Этот вопрос она подняла ранее в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. 5 февраля Россия вернула 157 военнослужащих и столько же передала Украине. Тогда же на родину вернулись трое жителей Курской области.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Полина Дуганова
Военная операция на Украине обмен Владимир Мединский
Владимир Мединский фото
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Уиткофф прибыл в Женеву для переговоров с Ираном и Украиной
Политика
Мерц попросил Пекин помочь в решении конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Биатлонистка Шевченко выиграла спринт в финале Кубке России Спорт, 12:42
Пашинян рассказал о меняющихся отношениях Армении и России и оценил ОДКБ Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Чемпионка России по биатлону досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза Спорт, 12:36
FA описала «наименее плохой» вариант для «проигрывающей» Украины Политика, 12:35
Десять брендов заняли 70% автопарка в России Авто, 12:34
Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС Политика, 12:31
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Тишина — роскошь: как её создают в современных загородных домах Компании, 12:30
В Женеве начался третий раунд переговоров США и Ирана Политика, 12:28
Суд отказал пострадавшему по делу рэпера Гуфа в просьбе прекратить дело Общество, 12:27
ФСБ задержала агента СБУ, передававшего сведения о целях для ударов Политика, 12:24
Умер экс-дирижер Симфонического оркестра филармонии Украины Роман Кофман Общество, 12:14
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Устюгов отреагировал на предположение Вяльбе о завершении карьеры Спорт, 12:10