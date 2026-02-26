Украине переданы тела 1 тыс. погибших украинских военных, России — тела 35 погибших российских бойцов, сообщил Мединский

Фото: vr_medinskiy / Telegram

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — сообщил он.

О предстоящем обмене телами 26 февраля в разговоре с РБК ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Последний обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тыс., получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.

В январе омбудсмен сообщила, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. Этот вопрос она подняла ранее в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. 5 февраля Россия вернула 157 военнослужащих и столько же передала Украине. Тогда же на родину вернулись трое жителей Курской области.