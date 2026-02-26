Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Россия и Украина провели обмен телами погибших военных, сообщил помощник президента Владимир Мединский.
«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — сообщил он.
О предстоящем обмене телами 26 февраля в разговоре с РБК ранее сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
Последний обмен телами Россия и Украина провели 29 января. Москва передала Киеву 1 тыс., получив обратно 38 погибших. Тела, как пояснял Мединский, были переданы в рамках стамбульских договоренностей.
С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов и США. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись свыше 1,8 тыс. российских военнослужащих.
В январе омбудсмен сообщила, что в настоящий момент обмены военнопленными заблокированы. Этот вопрос она подняла ранее в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. 5 февраля Россия вернула 157 военнослужащих и столько же передала Украине. Тогда же на родину вернулись трое жителей Курской области.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу