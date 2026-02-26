Мединский опубликовал фото с места обмена телами военных
Помощник президента России, глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский опубликовал в телеграм-канале фото с места обмена телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией.
На фотографии — люди в защитных комбинезонах, перчатках и масках выгружают тела из фур.
«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский.
О предыдущем взаимном обмене телами российская сторона сообщала 29 января. Тогда в рамках стамбульских договоренностей Украина получила 1 тыс. тел погибших военных, Россия — 38.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу