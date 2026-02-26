 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Мединский опубликовал фото с места обмена телами военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Помощник президента России, глава делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский опубликовал в телеграм-канале фото с места обмена телами погибших военнослужащих между Украиной и Россией.

На фотографии — люди в защитных комбинезонах, перчатках и масках выгружают тела из фур.

«Украине переданы тела 1000 погибших украинских военных. России переданы тела 35 погибших российских воинов», — написал Мединский.

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных
Политика
Фото:vr_medinskiy / Telegram

О предыдущем взаимном обмене телами российская сторона сообщала 29 января. Тогда в рамках стамбульских договоренностей Украина получила 1 тыс. тел погибших военных, Россия — 38.

Анастасия Лежепекова
Владимир Мединский
политик, помощник президента России
18 июля 1970 года
