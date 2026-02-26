В Подмосковье проверят сирены и работу систем оповещения
Комплексная проверка готовности системы оповещения населения пройдет в Подмосковье 4 марта. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления гражданской защиты региона.
Проверка пройдет в период 10:30 до 12:00. Она будет сопровождаться включением электросирен и сигнала «Внимание всем!», а по телевидению и радио передадут специальное сообщение.
Информация о проведении проверки также появится в мобильных «112 МО» и «МЧС России». При звуке сирены жителям посоветовали включить федеральные теле- и радиоканалы или «Телеканал 360 Новости».
Последний раз проверка системы оповещения в Московской области прошла 1 октября 2025 года. Она прошла одновременно с масштабной проверкой по всей России.
