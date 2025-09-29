 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Проверка систем оповещения населения пройдет на этой неделе в России

МЧС 1 октября проведет проверку систем оповещения населения по всей стране
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

По всей России 1 октября пройдет масштабную проверка систем оповещения населения, сообщила пресс-служба МЧС.

В этот день по всей стране раздастся сигнал «Внимание всем!» — будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей. Также могут кратковременно прервать свои эфиры теле- и радиоканалы. Информация также будет доступна в мобильном приложении министерства.

Такие проверки проходят регулярно — по плану дважды в год. Предыдущая проходила в начале марта.

МЧС призвало граждан не волноваться и сохранять спокойствие. В ведомстве пояснили, что системы оповещения проверяют, для того чтобы убедиться в их работоспособности и повысить готовность дежурных служб к возможным ЧС.

Ранее в МЧС напомнили, что должно быть в «тревожном чемоданчике». Такой набор поможет обеспечить автономное существование, когда поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой..

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
МЧС проверка оповещение сирена сигнал
