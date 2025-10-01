Систему оповещения проверят в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Московской области 1 октября пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с целью повысить готовность дежурных служб. Об этом сообщает областная противопожарно-спасательная служба

Она пройдет в период с 10:30 до 12:00 — зазвучат сирены и громкоговорители и раздастся сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в эфире федеральных радиостанций и телеканалов передадут специальное сообщение.

В Мособлпожспасе призвали сохранять спокойствие, а при сигнале «Внимание всем!» включить радио или телевизор. Также необходимо заранее установить мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для просмотра или прослушивания передаваемых сообщений.

1 октября МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей стране. Такие проверки проходят регулярно, по плану — дважды в год. Предыдущая была в начале марта.