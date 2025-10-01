Систему оповещения проверят в Подмосковье
В Московской области 1 октября пройдет комплексная проверка системы оповещения населения с целью повысить готовность дежурных служб. Об этом сообщает областная противопожарно-спасательная служба
Она пройдет в период с 10:30 до 12:00 — зазвучат сирены и громкоговорители и раздастся сигнал «Внимание всем!». Кроме того, в эфире федеральных радиостанций и телеканалов передадут специальное сообщение.
В Мособлпожспасе призвали сохранять спокойствие, а при сигнале «Внимание всем!» включить радио или телевизор. Также необходимо заранее установить мобильные приложения «МЧС России» и «112 МО» для просмотра или прослушивания передаваемых сообщений.
1 октября МЧС проведет проверку систем оповещения населения по всей стране. Такие проверки проходят регулярно, по плану — дважды в год. Предыдущая была в начале марта.
