Политика⁠,
0

Песков заявил, что у Белоруссии не фронт, а недружественное окружение

Песков: у Белоруссии есть недружественное окружение, а не фронт
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Белоруссия в настоящий момент не является стороной никакого конфликта, однако имеет «недружественное окружение», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никакой линии фронта у Белоруссии нет. <...> Есть очевидно недружественное окружение, и есть действия, которые направлены на провоцирование напряженности вокруг Белоруссии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков подчеркнул, что в рамках Союзного государства принимаются меры для обеспечения безопасности.

СВР заявила о планах Запада устроить переворот в Белоруссии
Политика
Фото:Александр Толочко / Global Look Press

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики друзей «раз-два и обчелся»: Запад закрыл перед Белоруссией дверь. Кроме того, по его словам, время показало, что Москве и Минску не обойтись друг без друга.

На прошлой неделе МИД Белоруссии сообщил, что делегации республики не выдали визы для участия в «Совете мира». Изначально приглашение принять участие в заседании было направлено Лукашенко — он заявил, что поехать не сможет, Белоруссию будет представлять глава МИДа Максим Рыженков.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
