Песков заявил, что у Белоруссии не фронт, а недружественное окружение
Белоруссия в настоящий момент не является стороной никакого конфликта, однако имеет «недружественное окружение», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Никакой линии фронта у Белоруссии нет. <...> Есть очевидно недружественное окружение, и есть действия, которые направлены на провоцирование напряженности вокруг Белоруссии», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков подчеркнул, что в рамках Союзного государства принимаются меры для обеспечения безопасности.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у республики друзей «раз-два и обчелся»: Запад закрыл перед Белоруссией дверь. Кроме того, по его словам, время показало, что Москве и Минску не обойтись друг без друга.
На прошлой неделе МИД Белоруссии сообщил, что делегации республики не выдали визы для участия в «Совете мира». Изначально приглашение принять участие в заседании было направлено Лукашенко — он заявил, что поехать не сможет, Белоруссию будет представлять глава МИДа Максим Рыженков.
