СВР заявила о планах Запада устроить переворот в Белоруссии

Фото: Александр Толочко / Global Look Press
Организации западных стран ведут подготовку конституционного переворота в Белоруссии, чтобы помешать союзническим отношениям Минска и Москвы, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

«На Западе надеются ослабить связку Минска и Москвы в рамках Союзного государства и затруднить России достижение целей военной операции», — говорится в сообщении.

По версии ведомства, операция нацелена на президентские выборы 2030 года, а для ее осуществления западные страны «ищут в белорусском обществе новых либеральных пассионариев».

СВР заверила, что белорусы больше не повторят протесты, начавшиеся после инаугурации президента Александра Лукашенко в 2020 году — тогда глава государства пошел на свой шестой срок подряд. Ведомство заявило, что граждане получили «хорошую «прививку» от попыток раскачать ситуацию в стране».

Против участников митингов 2020 года возбудили более 4,7 тыс. уголовных дел, в ООН сообщили о сотнях случаев пыток задержанных.

В 2025 и 2026 годах президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал сотни осужденных участников протестов.

