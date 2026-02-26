Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих»

Сергей Лавров (Фото: Hector Retamal / Reuters)

Действия стран-участниц «Коалиции желающих» в рамках этого объединения свидетельствуют об их «желании выдавать себя за действительных», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они же коалиция желающих, правильно? Есть такое у нас, ну и в английском тоже, выражение: «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — сказал он.

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения мира. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Летом 2025 года Politico со ссылкой на источник сообщило об отсутствии определенной стратегии у «Коалиции желающих». Страны-участницы, по информации издания, связали эту проблему с чрезмерной, по их мнению, приоритезацией Великобританией гарантий безопасности со стороны США.

Позднее, в сентябре того же года, президент Украины Владимир Зеленский назвал «Коалицию желающих» «теоретической». Он однако признал, что действия объединения так или иначе работают на благо Украины.

«Эта «коалиция желающих» может казаться чем-то теоретическим, но каждая из подобных инициатив, о которых я уже говорил и о которых еще не упоминал, работает на благо Украины», — сказал он.