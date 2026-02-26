 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих»

Лавров: «Коалиции желающих» хочет «выдавать себя за действительное»
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Hector Retamal / Reuters)

Действия стран-участниц «Коалиции желающих» в рамках этого объединения свидетельствуют об их «желании выдавать себя за действительных», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Они же коалиция желающих, правильно? Есть такое у нас, ну и в английском тоже, выражение: «выдавать желаемое за действительное». Вот они напоминают людей, которые называются «желающие выдавать себя за действительных», — сказал он.

Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина
Политика
Дмитрий Песков

«Коалиция желающих» — это формат, в который входит более 30 стран, главным образом европейских союзников Украины, готовых участвовать в возможной миротворческой миссии и гарантиях безопасности для Киева после достижения мира. Координирующую роль играют Франция и Великобритания.

Летом 2025 года Politico со ссылкой на источник сообщило об отсутствии определенной стратегии у «Коалиции желающих». Страны-участницы, по информации издания, связали эту проблему с чрезмерной, по их мнению, приоритезацией Великобританией гарантий безопасности со стороны США.

Позднее, в сентябре того же года, президент Украины Владимир Зеленский назвал «Коалицию желающих» «теоретической». Он однако признал, что действия объединения так или иначе работают на благо Украины.

«Эта «коалиция желающих» может казаться чем-то теоретическим, но каждая из подобных инициатив, о которых я уже говорил и о которых еще не упоминал, работает на благо Украины», — сказал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Сергей Лавров коалиция желающих Украина Россия
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Какие обещания Киев получил на очередной встрече «коалиции желающих»
Политика
Мадрид увидел необходимость в еще одной «коалиции желающих» для защиты ЕС
Политика
«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен Политика, 14:12
Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих» Политика, 14:01
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ Компании, 14:00
Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN Общество, 13:57
Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Общество, 13:57
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России Политика, 13:54
Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram Политика, 13:52
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него Общество, 13:50
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти Политика, 13:50
Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс» Политика, 13:48
Крупная компания с крипторезервом сменила бизнес после провала стратегии Крипто, 13:48
Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году Отрасли, 13:39