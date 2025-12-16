 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
0

Песков пошутил про «коалицию желающих» и прямую линию Путина

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Мирный план по Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время посещения колл-центра, принимающего вопросы для прямой линии с президентом Владимиром Путиным, пошутил в ответ на вопрос журналистов о европейской «коалиции желающих». Видео с этим моментом опубликовано в телеграм-канале «Вестей».

«Коалиция желающих» на «Прямую линию» не обращалась», — ответил Песков на вопрос о заявлениях европейских политиков по поводу возможного размещения войск на Украине.

Прямая линия с Путиным — мероприятие, в ходе которого президент отвечает на вопросы россиян. Первая прямая линия прошла в 2001 году, с тех пор формат стал ежегодным. Исключение составили 2004, 2012, 2020 и 2022 годы. В этом году прямая линия начнется 19 декабря в 12:00 мск, сообщали в Кремле.

«Ростелеком» рассказал о кибератаках на ресурсы прямой линии с Путиным
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

«Коалиция желающих» разработала военные планы по усилению обороноспособности Украины, включая возможное развертывание войск, заявил во вторник, 16 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер

По его словам, подготовлены сценарии воздушных, морских и наземных операций, а также меры по поддержке украинских сил. Стармер отметил, что планы могут предусматривать и наземное присутствие, однако ключевой задачей остается достижение «справедливого и прочного мира».

«Коалиция желающих» объединяет более 30 стран, в основном европейских, допускающих участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координацию осуществляют Франция и Великобритания. В Лондоне ранее сообщали о планах создания возглавляемых Европой многонациональных сил Украины при поддержке США.

Заявление прозвучало на фоне переговоров США и европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, где основной темой стали гарантии безопасности.

Москва ранее заявляла, что считает неприемлемым размещение западных войск на Украине.

Теги
Персоны
Плугина Ирина
Дмитрий Песков коалиция желающих Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года

