0

Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Введение административной ответственности для россиян за использование VPN-сервисов не обсуждается в Госдуме и не входит в планы законодателей. Об этом в личном канале Max заявил первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

«На самом деле ни запрет, ни какие-либо штрафы за использование VPN не планируются и не обсуждаются», — объяснил депутат.

В прошлом году Горелкин уже говорил, что планов штрафовать за использование утилит для обхода блокировок нет.

С 1 сентября 2025 года в России действует закон о штрафах за рекламу VPN-сервисов и за целенаправленный поиск запрещенных материалов. Штрафы для физических лиц за рекламу составляют от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для должностных — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., для юридических — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ранее говорил, что в России не планируют вводить персональную ответственность за использование VPN, даже если сервис оказался под блокировкой.

Стефания Барченкова
VPN Антон Горелкин ограничения
