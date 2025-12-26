 Перейти к основному контенту
0

В Госдуме заявили об отсутствии планов штрафовать за VPN

Зампред ИТ-комитета Думы Горелкин: в России не планируют вводить штрафы за VPN
Антон Горелкин
Антон Горелкин (Фото: Госдума России)

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем телеграм-канале заявил, что в России не планируют вводить штрафы за использование VPN.

Он уточнил, что ответственность грозит тем, кто совершает преступления с использованием VPN и рекламирует сервисы для обхода блокировок.

«Штрафы за VPN — не наш путь. Наверняка вы слышали, что власти Дании прорабатывают идею штрафовать за VPN: соответствующая инициатива была упакована в поправки к антипиратскому законодательству и сейчас бурно обсуждается. Всем понятно, что причина совсем не в пиратах», — написал Горелкин.

Он предположил, что европейцы выбрали Копенгаген в качестве тестового полигона: принятие закона в отдельном государстве упростит введение штрафов на всей территории ЕС.

Президент России Владимир Путин минувшим летом подписал закон (он ступил в силу в сентябре), ужесточающий ответственность за распространение рекламы VPN-сервисов и поиск экстремистских материалов с их помощью. Использование VPN само по себе не запрещено.

По состоянию на октябрь текущего года в России было заблокировано 258 VPN-сервисов против 197 в 2024 году. Разница, таким образом, составила 31%.

24 декабря лава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил в эфире телеканала РБК, что в 2026 году в России не будут ограничивать работу VPN.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
VPN Антон Горелкин штрафы Госдума наказание
