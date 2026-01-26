Роскомнадзор ответил на идею блокировать сайты с ГДЗ и ответами ЕГЭ

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Решение, блокировать тот или иной сайт или информацию, принимает не Роскомнадзор, а «уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды». Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, поступившем в РБК. Так в ведомстве ответили на предложения признать распространение готовых домашних заданий, а также информации о контрольно-измерительных материалах (КИМ) ЕГЭ/ОГЭ и решений заданий всероссийской олимпиады школьников запрещенным.

«Решение о блокировке в случае принятия закона о запрете информации в сфере образования должен принимать компетентный в данной сфере соответствующий орган власти», — сообщили в Роскомнадзоре.

С идеей запретить сайты с ответами на задания ОГЭ, ЕГЭ и школьных олимпиад выступило Минпросвещения. Как сообщали РБК в пресс-службе ведомства, предлагается внести поправки в статьи 106 и 151 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Материал дополняется