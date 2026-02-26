Video

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Видео передачи тел распространило Ruptly.

Об обмене сообщил помощник президента Владимир Мединский 26 февраля. Он уточнил, что Украине переданы 1 тыс. тел, а Россия получила тела 35 погибших военных.

Проведение обмена в разговоре с РБК анонсировал представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Последний раз Москва и Киев обменялись телами погибших военных 29 января. Россия передала Украине 1 тыс. погибших, получив обратно 38 тел.

С начала конфликта Москва и Киев также неоднократно проводили обмены пленными и телами, в том числе при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. В январе омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в 2025 году из украинского плена в результате обменов вернулись более 1,8 тыс. российских солдат.