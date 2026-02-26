 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме предложили возвращать одиноким пенсионерам до 100% трат на ЖКХ

Фото: Максим Коротченко / ТАСС
Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как пишут «Известия», инициатива предполагает компенсацию 50% расходов с 65 лет и полное освобождение от платежей после 80 лет.

В обоснование своей позиции авторы ссылаются на исследование НИУ ВШЭ 2025 года, согласно которому россияне старше 70 лет направляют более 80% доходов на базовые потребности. Почти половина всех расходов (45%) уходит на продукты питания, 17% — на оплату ЖКУ и аренду, причем она составляет менее 1%, еще 15% тратится на лекарства и медицину, причем эта доля растет с возрастом. После 60 лет, как отмечают эксперты, резко сокращаются затраты на одежду, развлечения и путешествия.

В Max стало доступно подтверждение статуса пенсионера для получения льгот
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Миронов подчеркнул, что сегодня компенсация расходов на ЖКХ регулируется региональным законодательством и размер льгот зависит от финансовых возможностей субъектов России. «Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — указал парламентарий.

В январе 2026 года жители некоторых регионов России столкнулись с резким ростом коммунальных платежей. В Красноярске пенсионерка получила квитанцию на 7,5 тыс. руб. вместо привычных 4,5 тыс. руб., в Калининградской области платежи выросли с 3,7 тыс. руб. до 6,3 тыс. руб., а в Архангельской отдельные собственники увидели в платежках 15–18 тыс. руб.

Официально тарифы с 1 января выросли лишь на 1,7%, это было связано с изменением ставки НДС, а не с пересмотром регулируемых тарифов, объяснял глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьером. Однако реальные цифры в квитанциях оказались значительно выше. В Кремле ситуацию не оставили без внимания: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост не должен быть таким резким, и пообещал «предметно разбираться с каждым случаем».

Федеральная антимонопольная служба оперативно начала проверки в регионах. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер».

Жители регионов России пожаловались на рост сумм в квитанциях за ЖКХ
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Кроме того, Михаил Мишустин предложил наделить ФАС правом самостоятельно устанавливать предельные тарифы в случае двукратного неисполнения регионом предписаний. После чего он предложил дисквалифицировать руководителей региональных органов тарифного регулирования за необоснованный рост. «Если уже иначе невозможно, будем тогда делать таким способом», — заявил премьер, добавив, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом

Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года

Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта

В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года

Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы

Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Пенсионеры Госдума инициатива
Материалы по теме
В Госдуме напомнили о предложении индексировать пенсии каждый квартал
Общество
Хуснуллин заявил, что собираемость платежей за ЖКХ в России достигла 100%
Общество
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Глава МИД Ганы обсудил с Киевом освобождение двух попавших в плен Политика, 14:12
Лавров использовал каламбур для характеристики «Коалиции желающих» Политика, 14:01
CARCADE стала провайдером льготного лизинга техники по программе ДОМ.РФ Компании, 14:00
Горелкин заявил, что в России не введут штрафы за использование VPN Общество, 13:57
Управляющая «Додо Пиццы» уволилась после скандала с бродячей собакой Общество, 13:57
Песков заявил, что не знает, находится ли Дмитриев в Женеве Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Гамбурге бизнесмена заподозрили в 900 нарушениях санкций против России Политика, 13:54
Моди стал первым политиком с более 100 млн подписчиков в Instagram Политика, 13:52
Azur Air изменила расписание нескольких рейсов в Таиланд и из него Общество, 13:50
В ЕС назвали условие для запрета морских перевозок российской нефти Политика, 13:50
Орбан написал Зеленскому открытое письмо с требованием «изменить курс» Политика, 13:48
Крупная компания с крипторезервом сменила бизнес после провала стратегии Крипто, 13:48
Выручка группы «Черкизово» выросла на 11,4% в 2025 году Отрасли, 13:39