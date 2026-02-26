В Госдуме предложили возвращать одиноким пенсионерам до 100% трат на ЖКХ

Фото: Максим Коротченко / ТАСС

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова обратились к главе Минстроя Иреку Файзуллину с предложением ввести единые федеральные льготы для одиноких пенсионеров при оплате жилищно-коммунальных услуг. Как пишут «Известия», инициатива предполагает компенсацию 50% расходов с 65 лет и полное освобождение от платежей после 80 лет.

В обоснование своей позиции авторы ссылаются на исследование НИУ ВШЭ 2025 года, согласно которому россияне старше 70 лет направляют более 80% доходов на базовые потребности. Почти половина всех расходов (45%) уходит на продукты питания, 17% — на оплату ЖКУ и аренду, причем она составляет менее 1%, еще 15% тратится на лекарства и медицину, причем эта доля растет с возрастом. После 60 лет, как отмечают эксперты, резко сокращаются затраты на одежду, развлечения и путешествия.

Миронов подчеркнул, что сегодня компенсация расходов на ЖКХ регулируется региональным законодательством и размер льгот зависит от финансовых возможностей субъектов России. «Все они в свое время одинаково трудились на благо страны, а теперь их льготы зависят от места жительства», — указал парламентарий.

В январе 2026 года жители некоторых регионов России столкнулись с резким ростом коммунальных платежей. В Красноярске пенсионерка получила квитанцию на 7,5 тыс. руб. вместо привычных 4,5 тыс. руб., в Калининградской области платежи выросли с 3,7 тыс. руб. до 6,3 тыс. руб., а в Архангельской отдельные собственники увидели в платежках 15–18 тыс. руб.

Официально тарифы с 1 января выросли лишь на 1,7%, это было связано с изменением ставки НДС, а не с пересмотром регулируемых тарифов, объяснял глава ФАС Максим Шаскольский на встрече с премьером. Однако реальные цифры в квитанциях оказались значительно выше. В Кремле ситуацию не оставили без внимания: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост не должен быть таким резким, и пообещал «предметно разбираться с каждым случаем».

Федеральная антимонопольная служба оперативно начала проверки в регионах. Президент Владимир Путин ранее предупреждал, что рост тарифов не должен приобретать «стихийный характер».

Кроме того, Михаил Мишустин предложил наделить ФАС правом самостоятельно устанавливать предельные тарифы в случае двукратного неисполнения регионом предписаний. После чего он предложил дисквалифицировать руководителей региональных органов тарифного регулирования за необоснованный рост. «Если уже иначе невозможно, будем тогда делать таким способом», — заявил премьер, добавив, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.