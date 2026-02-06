В Max стало доступно подтверждение статуса пенсионера для получения льгот
Пользователи национального мессенджера Max пенсионного возраста смогут подтвердить свой статус для получения социальных скидок при помощи QR-кода в приложении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе платформы.
Для получения скидки при покупке товаров на кассе самообслуживания пользователь должен нажать «Скидку пенсионерам» в разделе «Скидки пенсионерам и другие». После ему нужно выбрать опцию «Показать ID» в профиле Max и поднести QR-код из приложения к считывателю.
Первым ретейлером, внедрившим новую функцию, стала компания X5. Подтверждение скидки пенсионера при помощи Max протестировали в двух московских магазинах «Перекресток» и «Пятерочка». С начала марта это станет возможно на кассах самообслуживания во всех магазинах сети Х5.
В сентябре 2025 года в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток» появилась возможность подтвердить свой возраст при помощи Max при покупке товаров 18+. Позднее эту функцию внедрили торговые точки других сетей. В декабре 2025-го президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий подтверждать свой возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max.
Max — отечественный мессенджер от VK, разработанный при поддержке Министерства цифрового развития и связи. Бета-версию представили широкой публике в марте 2025 года. В июне премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому сервис стал национальным мессенджером.
