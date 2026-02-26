Решение Орбана по кредиту Украине расценили как политический кризис в ЕС

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

В минувшие выходные, после решения Венгрии заблокировать кредит Киеву на €90 млрд, премьер-министр страны Виктор Орбан спровоцировал один из самых серьезных внутренних кризисов в ЕС за последние годы, сообщает Politico.

«Орбан поставил под сомнение весь пакет поддержки ЕС для Украины в прошлые выходные, когда заявил, что заблокирует кредит в размере €90 млрд, необходимый для выживания Украины во время войны, а также 20-й пакет санкций ЕС против Украины, если трубопровод не будет отремонтирован и нефть снова не начнет поступать в Венгрию и Словакию», — написало издание.

