ФСБ сообщила о контрабанде военных двигателей из России в Казахстан
Силовики в Курганской области пресекли попытку вывоза из России дизельных двигателей, которые могут применяться в военной технике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
По версии следствия, предприниматель из Московской области через посредника приобрел в Курганской области и попытался отправить в Казахстан девять дизельных двигателей. Последние по техническим характеристикам относятся к продукции, требующей экспортного контроля. Однако отправитель не получил лицензию на вывоз и указал в декларации неверные данные.
Двигатели были изъяты на международном пункте пропуска «Петухово». Дело возбуждено тюменской таможней уральского таможенного управления по ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда товаров двойного назначения; до десяти лет лишения свободы).
На прошлой неделе ФСБ в Приморье вскрыла канал контрабанды стратегических товаров из Японии и Южной Кореи и выявила уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу