0

ФСБ сообщила о контрабанде военных двигателей из России в Казахстан

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Силовики в Курганской области пресекли попытку вывоза из России дизельных двигателей, которые могут применяться в военной технике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По версии следствия, предприниматель из Московской области через посредника приобрел в Курганской области и попытался отправить в Казахстан девять дизельных двигателей. Последние по техническим характеристикам относятся к продукции, требующей экспортного контроля. Однако отправитель не получил лицензию на вывоз и указал в декларации неверные данные.

ФСБ заявила о срыве заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбуржья
Общество

Двигатели были изъяты на международном пункте пропуска «Петухово». Дело возбуждено тюменской таможней уральского таможенного управления по ст. 226.1 Уголовного кодекса (контрабанда товаров двойного назначения; до десяти лет лишения свободы).

На прошлой неделе ФСБ в Приморье вскрыла канал контрабанды стратегических товаров из Японии и Южной Кореи и выявила уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. По предварительным данным, сумма ущерба превысила 1 млрд руб. Двум подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое отправлены под домашний арест.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Лежепекова
ФСБ контрабанда Казахстан задержания двигатели
