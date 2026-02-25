 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФСБ заявила о срыве заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбуржья

ФСБ заявила о срыве заказного убийства крупного бизнесмена из Оренбуржья
Video

Правоохранители предотвратили заказное убийство крупного бизнесмена в Оренбурге, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В целях недопущения дестабилизации обстановки в этнической среде Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя, гражданина России, выходца одной из стран Центрально-Азиатского региона», — сказано в заявлении.

Как уточнили в спецслужбе, также силовикам удалось задержать заказчика убийства — гражданина России 1975 года рождения, «представителя одной из национальных диаспор».

Он конкурировал с жертвой в сфере торговли. Мужчину также задержали в Оренбурге. Его уже арестовали по уголовному делу об организации убийства.

Экс-глава совета директоров «Локомотива» признал вину в заказном убийстве
Политика
Сергей Липатов

Как сообщили в Следственном комитете, дело возбуждено по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления убийства по найму). Заказчик — это 49-летний житель Оренбургской области. По версии следствия, предприниматель не захотел возвращать долг другому в размере 15 млн руб., и потому в сентябре 2025 года решил убить его.

Чтобы осуществить убийство, он обратился к своему знакомому и предложил ему совершить это преступление за деньги. Подозреваемый разработал план, согласно которому жертва должна была быть убита из огнестрельного оружия, также планировалось специально приобрести транспорт.

Заказчик передал сообщнику деньги, на которые тот купил автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Затем при подготовке к убийству заказчик лично встретился с исполнителем и показал ему фотографию предпринимателя, а также сообщил некоторую информацию о его личности.

Материал дополняется

