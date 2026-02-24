ФСБ показала видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины
Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали мужчину 1984 года рождения, подозреваемого в работе на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.
Подозреваемый собирал и передавал через мессенджер данные об объектах оборонного комплекса и железнодорожной инфраструктуры. Также ФСБ полагает, что он делал фото объектов в августе 2025 года.
Возбуждено дело по ст. 275 УК («Госизмена», максимальный срок — пожизненное лишение свободы).
