0

ФСБ показала видео задержания подозреваемого в работе на разведку Украины
Video

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю задержали мужчину 1984 года рождения, подозреваемого в работе на ГУР Минобороны Украины. Об этом сообщила антитеррористическая комиссия региона.

Подозреваемый собирал и передавал через мессенджер данные об объектах оборонного комплекса и железнодорожной инфраструктуры. Также ФСБ полагает, что он делал фото объектов в августе 2025 года.

Возбуждено дело по ст. 275 УК («Госизмена», максимальный срок — пожизненное лишение свободы).

В Приморье задержали подозреваемого в работе на украинскую разведку
Политика

Теги
Приморский край ФСБ задержания
