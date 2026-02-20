ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае

Александр Тарарыкин (Фото: Администрация Краснодарского края)

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с молодежью допризывного возраста Александра Тарарыкина, сообщили РБК в правоохранительных органах.

Тарарыкина подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие считает, что Тарарыкин склонял сотрудников Кубанского войскового казачьего общества к заключению договоров на 15 млн руб. по оказанию услуг на невыгодных условиях за счет средств госпрограммы «Казачество Кубани». Для этого он пользовался своими связями с вице-губернатором региона Александром Агибаловым.

Один из эпизодов связан с и.о. руководителя Казачьего кадетского корпуса в одном из районов Иваном Безугловым. Он заказал покушение на сотрудника УФСБ, выяснило следствие. Один из договоров Безуглов заключил под влиянием Тарарыкина. Мужчину арестовали по обвинению в попытке организовать избиение сотрудника УФСБ, за что он был готов заплатить 85 тыс. руб.

В конце января 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил Тарарыкина на должность руководителя департамента.