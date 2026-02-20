 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае

Александр Тарарыкин
Александр Тарарыкин (Фото: Администрация Краснодарского края)

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали руководителя краевого департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с молодежью допризывного возраста Александра Тарарыкина, сообщили РБК в правоохранительных органах.

Тарарыкина подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит до десяти лет лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие считает, что Тарарыкин склонял сотрудников Кубанского войскового казачьего общества к заключению договоров на 15 млн руб. по оказанию услуг на невыгодных условиях за счет средств госпрограммы «Казачество Кубани». Для этого он пользовался своими связями с вице-губернатором региона Александром Агибаловым.

Во Владивостоке задержали главу департамента недропользования
Политика
Дмитрий Цуканов

Один из эпизодов связан с и.о. руководителя Казачьего кадетского корпуса в одном из районов Иваном Безугловым. Он заказал покушение на сотрудника УФСБ, выяснило следствие. Один из договоров Безуглов заключил под влиянием Тарарыкина. Мужчину арестовали по обвинению в попытке организовать избиение сотрудника УФСБ, за что он был готов заплатить 85 тыс. руб.

В конце января 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил Тарарыкина на должность руководителя департамента.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина, Маргарита Ларичева Маргарита Ларичева
задержание ФСБ злоупотребление полномочиями
Материалы по теме
Суд арестовал министра культуры Башкирии Шафикову до середины апреля
Общество
Главу министерства в Краснодарском крае арестовали на время следствия
Политика
В Магнитогорске арестовали начальника отдела центра «Э»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Музей истории ГУЛАГа станет Музеем Памяти Общество, 12:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 12:12
Росстандарт ответил на вопрос о новом «утиле» для гибридов и электрокаров Авто, 12:11
ФСБ задержала главу департамента по делам казачества в Краснодарском крае Общество, 12:02
«Сил думать нет»: как усталость руководителя ломает годовые планы Образование, 12:00
Верховный суд истребовал для проверки дело по жалобе Дмитрия Каменщика Бизнес, 11:59
В Российском книжном союзе рассказали, как устроен механизм проверки книг
РАДИО
 Общество, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Как тренд на мгновенную коммуникацию повлиял на мессенджеры РБК и Frisbee, 11:46
FT рассказала о сбоях в серверах Amazon из-за «решившего все удалить» ИИ Технологии и медиа, 11:46
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции Общество, 11:45
Раненный в школе Пермского края подросток пришел в сознание Общество, 11:42
Названы пять иномарок до 160 л.с., которые чаще всего покупают россияне Авто, 11:40
ФАС проверит, почему УК навязывают гражданам определенные счетчики Общество, 11:37
Умер солист группы Shortparis Николай Комягин Общество, 11:27