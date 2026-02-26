Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским. Фото

Появились фото прощания с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским

Прощание со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва у Савеловского вокзала, проходит в управлении внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы.

Теракт произошел ночь с 23 на 24 февраля. Злоумышленник подошел к патрульной машине, где находились трое сотрудников ДПС, и совершил самоподрыв. В результате 34-летний Денис Братущенко погиб на месте, двое его коллег получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, у него диагностированы множественные осколочные ранения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.