Прощание с погибшим при взрыве у Савеловского вокзала полицейским. Фото
Прощание со старшим лейтенантом полиции Денисом Братущенко, погибшим в результате взрыва у Савеловского вокзала, проходит в управлении внутренних дел по Северо-Восточному округу Москвы.
Теракт произошел ночь с 23 на 24 февраля. Злоумышленник подошел к патрульной машине, где находились трое сотрудников ДПС, и совершил самоподрыв. В результате 34-летний Денис Братущенко погиб на месте, двое его коллег получили ранения и были госпитализированы. Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии, у него диагностированы множественные осколочные ранения.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте взрывных устройств.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Зеленский раскрыл, что обсуждалось в телефонном разговоре с Трампом
Долги россиян по микрозаймам сократились впервые за два года
Счетная палата указала на расхождение цен при госзакупках софта
В ВТБ назвали ожидаемую прибыль в первом квартале 2026 года
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы
Катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу