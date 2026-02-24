 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

СК назвал, кто устроил взрыв на площади Савеловского вокзала

Следователи установили, что подозреваемый во взрыве родом из Удмуртии
Подозреваемым во взрыве у Савеловского вокзала оказался уроженец Удмуртии. Ему было 22 года, он выехал из Петербурга в Москву за два дня до самоподрыва

Мужчиной, который устроил самоподрыв на площади Савеловского вокзала, оказался 22-летний уроженец Удмуртии, сообщает Следственный комитет.

Он выехал из Санкт-Петербурга в Москву 22 февраля.

Около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы. Подозреваемый во взрыве погиб на месте.

СК назвал, кто устроил взрыв на площади Савеловского вокзала
Video

Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, они получили множественные ранения. Телеграм-канал Mash писал, что сотрудники ДПС находятся в «стабильно тяжелом» состоянии в больнице. По информации канала, у них множественные осколочные раны ног, рук и тела.

Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки
Политика
Фото:Павел Селезнев / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Максимальное наказание по первой — пожизненное заключение; по второй статье может грозить до восьми лет лишения свободы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Зеленский заявил о требовании Трампом большой церемонии в конце конфликта

Перечень разрешенных игрушек создадут для детсадов в России

Британия начала подготовку к возможному размещению войск на Украине

«РГ» и «КП» сообщили о расследовании уголовного дела в отношении Дурова

Задорнов назвал Россию косвенным бенефициаром тарифного передела в США

Бывший управляющий имуществом Минобороны попросил суд об освобождении
Авторы
Теги
Илья Трапезников
Савеловский вокзал взрыв Москва
Материалы по теме
Путин допустил, что взрыв у Савеловского вокзала произошел после вербовки
Политика
Врачи назвали тяжелым состояние раненных при взрыве в Москве полицейских
Общество
СК показал кадры с места взрыва у полицейской машины в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 17:43
Суд признал незаконным задержание первого проректора СПбГУП Общество, 17:40
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ТАСС узнал дату похорон Ирины Шевчук Общество, 17:35
В Москве на юго-востоке загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 17:35
Апелляционный суд Варшавы отклонил жалобу на арест археолога Бутягина Политика, 17:29
Боец ММА рассказал, как повредил ногу, празднуя победу задним сальто Спорт, 17:26
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Акции «Самолета» выросли на фоне ответа властей о мерах господдержки Инвестиции, 17:25
Хачанов победил сменившего гражданство россиянина на турнире в Дубае Спорт, 17:24
Финляндия присоединилась к бойкоту церемонии открытия Паралимпиады Спорт, 17:23
Журова рассказала, что помешало российским спортсменам на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 17:22
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
Необъяснимое прекрасно: каким получился новый спектакль Романа Михайлова Стиль, 17:20
Ушаков анонсировал разговор с США о данных по ядерному оружию для Украины Политика, 17:20