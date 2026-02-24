СК назвал, кто устроил взрыв на площади Савеловского вокзала
Мужчиной, который устроил самоподрыв на площади Савеловского вокзала, оказался 22-летний уроженец Удмуртии, сообщает Следственный комитет.
Он выехал из Санкт-Петербурга в Москву 22 февраля.
Около 0:05 мск 24 февраля к сотрудникам ГАИ, патрулировавшим площадь Савеловского вокзала на автомобиле, подошел человек, после чего «произошла детонация неизвестного устройства». В результате один полицейский погиб, еще двое были госпитализированы. Подозреваемый во взрыве погиб на месте.
Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, они получили множественные ранения. Телеграм-канал Mash писал, что сотрудники ДПС находятся в «стабильно тяжелом» состоянии в больнице. По информации канала, у них множественные осколочные раны ног, рук и тела.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 Уголовного кодекса) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1). Максимальное наказание по первой — пожизненное заключение; по второй статье может грозить до восьми лет лишения свободы.
