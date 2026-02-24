Момент взрыва на площади Савеловского вокзала. Видео
МВД опубликовало кадры подрыва автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. На записи виден момент детонации, в результате которого погиб сотрудник ГАИ, еще двое были госпитализированы.
Следственный комитет установил личность подозреваемого, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что мужчина совершил самоподрыв. Он также скончался на месте.
На опубликованных ведомством кадрах видно, что у машины ГАИ, пострадавшей от взрыва, практически полностью отсутствуют двери.
Мужчина прибыл в Москву из Санкт-Петербурга 22 февраля. Проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.
Пострадавшие полицейские находятся в тяжелом состоянии, они получили множественные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Максимальное наказание по первой статье — пожизненное заключение, по второй — до восьми лет лишения свободы.
Президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ допустил, что взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в результате вербовки. «Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его», — сказал глава государства.
