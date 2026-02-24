 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Момент взрыва на площади Савеловского вокзала. Видео

На кадрах виден момент взрыва, в результате которого погиб сотрудник ГАИ, еще двое пострадали. Также на месте скончался сам подрывник. Следственный комитет возбудил два уголовных дела

Момент взрыва на площади Савеловского вокзала. Видео
МВД опубликовало кадры подрыва автомобиля ДПС на площади Савеловского вокзала в Москве. На записи виден момент детонации, в результате которого погиб сотрудник ГАИ, еще двое были госпитализированы.

Следственный комитет установил личность подозреваемого, им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что мужчина совершил самоподрыв. Он также скончался на месте.

На опубликованных ведомством кадрах видно, что у машины ГАИ, пострадавшей от взрыва, практически полностью отсутствуют двери.

Мужчина прибыл в Москву из Санкт-Петербурга 22 февраля. Проверяется возможная причастность к преступлению других лиц.

СК установил маршрут подозреваемого во взрыве на Савеловском вокзале
Политика
Фото:Следственный комитет России

Пострадавшие полицейские находятся в тяжелом состоянии, они получили множественные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств. Максимальное наказание по первой статье — пожизненное заключение, по второй — до восьми лет лишения свободы.

Президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ допустил, что взрыв на площади Савеловского вокзала произошел в результате вербовки. «Уже сейчас ясно, что, судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка через интернет, скорее всего, всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его», — сказал глава государства.

