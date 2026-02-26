В Прикамье директору ЧОП предъявили обвинения после нападения в школе
Следственные органы Пермского края предъявили обвинения директору частного охранного предприятия (ЧОП) об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время охраны школы, сообщает СКР Прикамья.
«Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — следует из сообщения пресс-службы. Следствие отправило обвиняемого под домашний арест.
Следствие установило, что ЧОП и школа заключили договор об оказании услуг. Мужчина, принятый на работу охранником, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не использовал ручной металлоискатель.
В результате 19 февраля школьник смог пронести в учебное заведение ножи, одним из которых порезал шею и тело своему однокласснику. У пострадавшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство несовершеннолетнего и халатности.
3 февраля школьница напала с ножом на 14-летнюю сверстницу в Кодинске Красноярского края. Она поссорилась с учителем, а после взяла оружие и напала на одноклассницу. Следователи возбудили два уголовных дела. Действиям сотрудников школы дадут правовую оценку.
