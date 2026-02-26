В Прикамье директору ЧОП предъявили обвинения после нападения в школе с ножом

Фото: СУ СК России по Пермскому краю

Следственные органы Пермского края предъявили обвинения директору частного охранного предприятия (ЧОП) об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности во время охраны школы, сообщает СКР Прикамья.

«Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшем тяжкий вред здоровью человека (п. «в». ч. 2 ст. 238 УК РФ)», — следует из сообщения пресс-службы. Следствие отправило обвиняемого под домашний арест.

Следствие установило, что ЧОП и школа заключили договор об оказании услуг. Мужчина, принятый на работу охранником, ненадлежащим образом исполнял свои обязанности и не использовал ручной металлоискатель.

В результате 19 февраля школьник смог пронести в учебное заведение ножи, одним из которых порезал шею и тело своему однокласснику. У пострадавшего зафиксировали тяжкие телесные повреждения. Следователи возбудили уголовные дела о покушении на убийство несовершеннолетнего и халатности.

3 февраля школьница напала с ножом на 14-летнюю сверстницу в Кодинске Красноярского края. Она поссорилась с учителем, а после взяла оружие и напала на одноклассницу. Следователи возбудили два уголовных дела. Действиям сотрудников школы дадут правовую оценку.