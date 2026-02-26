Блиновская вернула себе компанию «Сады Адыгеи»
Блогер Елена Блиновская вернула в собственность компанию «Сады Адыгеи». Соответствующие данные внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Компания «Сады Адыгеи» зарегистрирована в Адыгее в 2020 году и является действующей. Единственным учредителем с 20 февраля текущего года значится Блиновская. Генеральным директором ООО «Сады Адыгеи» выступает Людмила Цулаева.
В конце октября арбитражный суд Москвы восстановил право Блиновской на 100% долей компании «Сады Адыгеи». Ранее сообщалось, что имущество компаний Блиновской — «Сады Адыгеи», «Аквакультура» и «Перспектива» — арестовано.
В ноябре 2024-го суд признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению.
В апреле 2023 года СК возбудил против Блиновской два уголовных дела: по факту уклонения от уплаты налогов и отмывания денежных средств. Женщина находилась под домашним арестом, однако нарушила условия ограничения свободы и была переведена в СИЗО.
Весной прошлого года ее приговорили к пяти годам колонии, штрафу 1 млн руб. и запрету заниматься бизнесом на четыре года за уклонение от уплаты 906 млн руб. налогов и отмывание 716 млн руб.
Осенью Мосгорсуд смягчил ей приговор, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет. Также ей сократили штраф — до 950 тыс. руб.
