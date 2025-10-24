Суд вернул Блиновской «Сады Адыгеи» стоимостью 21 млн руб.

Арбитражный суд Москвы восстановил право собственности блогера Елены Блиновской на 100% долей компании «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн руб., говорится в материалах, с которыми ознакомилось «РИА Новости».

Заявление подала финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина. Суд признал недействительными решения от 15 января 2024 года об уменьшении доли жены брата блогера Натальи Блиновской до 50% за счет введения в состав участников Людмилы Цулаевой.

Суд также признал недействительной выход Натальи Блиновской из общества от 6 марта 2024 года.

В ноябре прошлого года суд в Москве признал «королеву марафонов» банкротом по ее собственному заявлению.

В октябре Мосгорсуд смягчил приговор Елене Блиновской по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сократив срок лишения свободы с пяти до четырех с половиной лет. Также ей сократили назначенный ранее штраф с 1 млн руб. до 950 тыс. руб.

Защита Блиновской просила отсрочить исполнение наказания до достижения младшим ребенком 14 лет. Сейчас ее младшей дочери Авроре пять лет.

Где будет отбывать наказание Блиновская, определят в ближайшее время, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. Она добавила, что с учетом содержания под стражей блогеру осталось провести в колонии около полутора лет.