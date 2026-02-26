NYT предсказала провал реставрации Лувра как «венца правления Макрона»

Эмманюэль Макрон (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Президент Франции Эммануэль Макрон рискует получить большие репутационные потери из-за невозможности реализовать проект реконструкции Лувра стоимостью более €1 млрд, сообщает The New York Times (NYT).

«Во многих странах сворачивание строительного проекта стало бы для лидера лишь легкой царапиной на репутации. Во Франции же, где президенты традиционно рассматривают подобные грандиозные проекты как венец своего правления <...>, потеря проекта Лувра может оказаться болезненной», — пишет издание.

Главные причины возможного провала проекта, по версии издания, следующие.

Огромная смета — более €1,1 млрд, и таких денег может не оказаться в бюджете.

Профсоюзы Лувра считают проект «нереалистичным» и добиваются его сворачивания, устраивая рекордно длинные забастовки. Они требуют направить средства на условия труда и ремонт, а не на «витринный» мегапроект.

Смена политического цикла — близость ухода Макрона с поста президента — делает долгий, дорогой и конфликтный проект удобной жертвой.

В январе 2025 года Макрон объявил о программе обновления музея под названием «Лувр — новое возрождение». Ее финансирование планировалось обеспечить в том числе за счет повышения стоимости билетов для туристов из стран, не входящих в Евросоюз.

Эксперты отмечали, что вероятно, Макрону придется остановиться на более бюджетном варианте реконструкции. Однако для президента вопрос грандиозного масштаба обновления принципиален: в 2027 году истекает срок его пребывания на посту главы государства.

«В то время как некоторые правозащитники видят в Макроне страстного хранителя культурного наследия Франции, другие видят лидера на закате его президентского срока, который ищет способы закрепить за собой место в учебниках истории», — пишет NYT.

Проект Макрона среди прочего включает перемещение картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи и открытие еще одного входа в музей. Сегодня вход в пирамиду Лувра ассоциируется у французов с президентом Франсуа Миттераном, который инициировал проект «Большой Лувр» в 1981 году. Как сообщает издание, Макрон надеялся, что его задумка закрепит за ним подобное культурное наследие.

Искусствоведы и профсоюзные работники Лувра раскритиковали предложения президента. Сомнение, что проект когда-либо выйдет за рамки чертежей, лишь усилилось после ограбления музея, в ходе которого были украдены драгоценности из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Общий ущерб составил €88 млн.

Во время расследования выяснилось, что руководство Лувра годами игнорировало предупреждения об уязвимостях охранной системы.

24 февраля директор Лувра Лоранс де Кар ушла в отставку в связи с нестабильной обстановкой в музее. Макрон принял ее прошение, поблагодарив за работу. Де Кар считается сторонницей проекта «Лувр — новое возрождение». В своем прошении об отставке она подчеркнула, что сегодня музей особенно нуждается в повышении уровня безопасности и модернизации.

Для Макрона Лувр уже давно наполнен символизмом: тот произнес победную речь после своих первых президентских выборов в 2017 году перед входом в пирамиду музея. Теперь, как пояснила NYT, он хочет завещать публике новый монументальный вход в Лувр по завершении своего президентства.