0

Потанин описал разговор с Тиньковым по видео при покупке Т-банка

Владимир Потанин
Владимир Потанин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Перед покупкой Тинькофф Банка глава «Интерроса» и президент компании «Норникель» Владимир Потанин впервые лично поговорил с его основателем Олегом Тиньковым (внесен в реестр иноагентов) по видеосвязи, чтобы лично познакомиться и выразить уважение создателю банка. Об этом он рассказал в интервью Forbes.

По словам бизнесмена, после начала военной спецоперации на Украине он решил инвестировать в Россию «несколько сотен миллионов долларов, которые были на счетах в западных банках». «И оппортунистически ждал любых предложений», — описал ситуацию Потанин. В итоге поступило два предложения: Росбанк и «Тинькофф».

«Кстати, про Тинькова. Может быть, мне невыгодно это рассказывать, но я к этой сделке почти не имел отношения. Моя команда принесла мне информацию, что команда Тинькова занимается продажей. Ищут того, кого одобрит регулятор (не всем же можно продать системообразующий банк) и кто быстро заплатит. То есть мне принесли уже готовую сделку. Все созрело буквально за три-четыре дня», — рассказал Потанин.

«Я до этого с [основателем банка] Олегом Тиньковым не встречался и не знал его лично. Предложил сделать видеозвонок — хотя бы для того, чтобы высказать свое уважение человеку, который создал хороший бизнес. Мы познакомились, поговорили, я спросил: Олег, может быть, у вас есть какие-то пожелания? Он говорит: пожеланий нет, мне главное, чтобы быстро», — продолжил бизнесмен.

Разрешение на покупку Росбанка и Тинькофф Банка, а также на возвращение в банковский бизнес Потанин получил лично от главы Центробанка Эльвиры Набиулиной. Одобрение регулятором, по словам предпринимателя, было одним из требований продавца. Узнав об этом, команда принесла Потанину «готовую сделку».

Кроме того, добавил бизнесмен, Тиньков предложил ему купить гостевой комплекс La Datcha. Впоследствии этот бизнес был продан. Общая сумма сделки, включая покупку Тинькофф Банка, составила около $400 млн.

Потанин описал покупку доли в «Яндексе» анекдотом про грузина
Бизнес
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

До весны 2022 года основными владельцами Тинькофф Банка были Тиньков и его семья. После начала военной операции на Украине и введения западных санкций банкир продал принадлежащие ему 35% в TCS Group, контролировавшей банк, холдингу «Интеррос» Потанина.

Сумма сделки не раскрывалась. Тиньков утверждал, что его «заставили» продать актив «за копейки» — не более 3% реальной стоимости. Потанин заявлял, что цену с Тиньковым не обсуждал и речь шла о сотнях миллионов долларов, которые он не считает «копейками».

«Назвать сотни миллионов долларов копейками у меня язык не поворачивается. Для меня это большие деньги», — заявил ранее бизнесмен.

Полина Дуганова
Владимир Потанин Росбанк Т-Банк покупка
Владимир Потанин фото
Владимир Потанин
бизнесмен
3 января 1961 года
Олег Тиньков фото
Олег Тиньков
бизнесмен
25 декабря 1967 года
