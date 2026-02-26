 Перейти к основному контенту
Потанин описал покупку доли в «Яндексе» анекдотом про грузина

«Каталитик Пипл» в мае 2025 года приобрело 9,95% акций МКПАО «Яндекс». Стоимость сделки тогда не раскрывалась. Потанин, рассказывая о предложении купить долю в компании, вспомнил анекдот про грузина и француженку
Глава «Интерроса» Владимир Потанин, рассказывая об идее купить долю в «Яндексе», вспомнил анекдот про грузина. Об этом бизнесмен сообщил в интервью Forbes.

Новость о том, что «Яндекс» находится на продаже, Потанин услышал по радио или телевизору, вспоминает предприниматель.

«Куча инвестиционных банкиров и приближенных к ним товарищей шмыгали давно вокруг этой истории. <...> эту [историю мне] принесли: «Яндекс» продается, не хочешь ли? Я ответил, как тот грузин в анекдоте, где француженка спрашивает: месье, вы говорите по-французски? Он: конечно хочу! И вот с этого все завертелось», — рассказал Потанин.

Управляющие инвестфонда Потанина создали платформу для венчура
Бизнес
Руслан Саркисов

Совместное предприятие «Интерроса» Потанина и «Т-Технологий» (контролирует Т-банк) «Каталитик Пипл» приобрело 9,95% акций МКПАО «Яндекс», владельца главного юрлица группы «Яндекс» в России. Переговоры о покупке начались в 2022 году, но сделку закрыли в конце мая 2025 года, ее стоимость тогда не раскрывалась. Комментируя сроки приобретения, Потанин отметил, что это была «очень сложная сделка и в ней «очень много стейкхолдеров».

«Во-первых, западные владельцы: они не каждому могли продать и не от каждого принять деньги. По оценке им тоже было трудно принять решение, они боялись, наверное, каких-то судебных преследований или еще чего-то. С другой стороны, государству нашему совершенно небезразлично было, наверное, как будет развиваться такая важная вещь, как поисковик», — добавил он.

Изначально обсуждалось приобретение контрольного пакета «Яндекса», но подбор кандидатов проходил «довольно мучительно», продолжил Потанин. «Тогда шел разговор о том, что будет три или четыре инвестора. Но в связи с попаданием под американские санкции я снялся с пробега, потому что не устраивал продавцов», — рассказал предприниматель.

«Каталитик Пипл» занимается инвестициями в инновационные высокотехнологичные проекты, с 2025 года находится под контролем «Т-Технологий», в то время как оставшиеся 49,99% принадлежат «Интерросу». «Каталитик Пипл» выполняет роль стратегического инвестора в экосистеме «Интерроса», отмечалось в сообщении компании. «Каталитик Пипл» приобрела 100% «Меридиан-Сервис», входившей в консорциум по покупке «Яндекса».

В «Т-Технологиях» уточнили, что инвестиция в «Яндекс» осуществлена без использования собственного капитала группы и «с эффективной ценой приобретения ниже текущей рыночной стоимости за счет размера доли, профиля и структуры финансирования».

Читайте РБК в Telegram.

