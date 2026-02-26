Сабуров на Пхукете дал первый после запрета на въезд в Россию концерт

Стендап-комик Нурлан Сабуров провел первый после запрета на въезд в Россию концерт в тайском городе Пхукет, сообщает «РИА Новости». В первой шутке он заявил, что многие пришли «посмотреть на уголовника».

«Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, посмотреть на уголовника», — сказал Сабуров.

Комик попросил зрителей не снимать выступление. «Все проблемы из-за ваших... телефонов», — сыронизировал артист.

На концерте Сабуров также заявил, что теперь его концерты «будут суперпатриотические», потому что он планирует вернуться в Россию.

Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию, о решении стало известно 6 февраля, когда комика задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково, куда он прилетел из ОАЭ после съемок. Вечером того же дня артист улетел в Казахстан.

Как отмечает казахстанский портал Orda, после отъезда Сабурова из России в социальных сетях, в том числе Threads (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пользователи обратили внимание на ролик, в котором комик рассказывает, что приехал в Истру и передал десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра». Видео было опубликовано в телеграм-канале главы муниципального округа Татьяны Витушевой в июле 2025 года.

Заместитель генпрокурора Казахстана Галымжан Койгельдиев не исключила проверку Сабурова по статье о наемничестве. 16 февраля Tengrinews сообщило, что Сабурова начал проверять Комитет национальной безопасности Казахстана.

В мае 2025 года Сабурова задержали в Шереметьево за нарушение сроков миграционного учета, обязав артиста покинуть Россию в установленные сроки. Если же он захочет вернуться в страну, то должен сделать это по всем правилам, предупредили тогда артиста.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске (Казахстан). После окончания школы переехал в Россию, где начал выступать в КВН и «Открытых микрофонах». С 2019-го года вел шоу «Что было дальше?». Сабуров — гражданин Казахстана. Несколько раз пытался получить российское гражданство.