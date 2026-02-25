Комик Сабуров заявил о планах вернуться в Россию

Нурлан Сабуров (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Комик Нурлан Сабуров, которому в конце января запретили въезд в Россию на 50 лет, на своем выступлении в Таиланде заявил о планах вернуться в страну. Об этом пишет «РИА Новости».

«А я планирую вернуться в Россию. <...> Я вернусь, поэтому сразу заявляю: отныне у меня будут суперпатриотические выступления», — сказал Сабуров.

Концерт комика в тайском городе Пхукет стал первым с момента введения запрета на въезд в Россию. Сабуров запретил снимать свое выступление.

Концерт комик Сабуров начал с шутки про то, что зрители пришли посмотреть на «уголовника». «Я уверен, многие пришли сюда на концерт. Но большая часть, наверное, — посмотреть на уголовника», — пошутил он.

О возбуждении уголовного дела в отношении Сабурова в России не сообщалось. В Казахстане комитет национальной безопасности начал проверку в отношении комика, в том числе по статье о наемничестве.

Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Степногорске (Казахстан). После окончания школы переехал в Россию, где начал выступать в КВН и «Открытых микрофонах». С 2019-го года вел шоу «Что было дальше?». Сабуров — гражданин Казахстана. Несколько раз пытался получить российское гражданство.

Как писал казахстанский портал Orda, пользователи обратили внимание на ролик в социальных сетях, в котором Сабуров рассказывает, что приехал в Истру и передал десять мотоциклов подразделению «Легион Вагнера Истра». Видео опубликовали в июле 2025 года в телеграм-канале главы муниципального округа Татьяны Витушевой.

Сабурову запретили въезд на территорию России на 50 лет 30 января. О решении стало известно 6 февраля, когда комика задержали на паспортном контроле в аэропорту Внуково по прилете в Москву из Дубая. Вечером того же дня артист улетел в Казахстан.