За ночь над регионами России сбили 17 дронов

Силы ПВО в ночь на 26 февраля уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над Россией и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.

Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 25 февраля до 7:00 26 февраля по мск. Семь БПЛА военные сбили над Брянской областью, четыре — в небе над Тульской областью, два — над территорией Калужской и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и над Черным и Азовским морями.

Губернаторы Тульской и Воронежской областей сообщили о перехвате четырех и одного БПЛА (на подлете к Воронежу) соответственно, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.

Аэропорт Калуги приостанавливал полеты, ограничения длились чуть более двух часов. Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотники были сбиты над Хвастовичским муниципальным округом, пострадавших и разрушений не обнаружено.