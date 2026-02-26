За ночь над регионами России сбили 17 дронов
Силы ПВО в ночь на 26 февраля уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над Россией и Черным морем, сообщает пресс-служба Минобороны.
Беспилотники были уничтожены в период с 23:00 25 февраля до 7:00 26 февраля по мск. Семь БПЛА военные сбили над Брянской областью, четыре — в небе над Тульской областью, два — над территорией Калужской и по одному БПЛА — над территориями Белгородской, Воронежской областей и над Черным и Азовским морями.
Губернаторы Тульской и Воронежской областей сообщили о перехвате четырех и одного БПЛА (на подлете к Воронежу) соответственно, уточнив, что пострадавших и разрушений нет.
Аэропорт Калуги приостанавливал полеты, ограничения длились чуть более двух часов. Глава Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотники были сбиты над Хвастовичским муниципальным округом, пострадавших и разрушений не обнаружено.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий
Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ
ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы
Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции
СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»
Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж