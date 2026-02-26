Аэропорт Калуги временно приостановил полеты

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Те же меры в упомянутом воздушном хабе были введены в ночь на 25 февраля, тогда они действовали менее пяти часов — с 1:29 по 6:04 мск.

Минобороны утром 25 февраля сообщило о перехвате одного беспилотника в небе над Калужской областью.