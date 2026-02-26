 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Калуги временно приостановил полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Калуги (Грабцево) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Политика

Те же меры в упомянутом воздушном хабе были введены в ночь на 25 февраля, тогда они действовали менее пяти часов — с 1:29 по 6:04 мск.

Минобороны утром 25 февраля сообщило о перехвате одного беспилотника в небе над Калужской областью.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Калуга аэропорты приостановка полетов
Материалы по теме
Аэропорт Калуги приостановил полеты
Политика
Аэропорт Сочи закрыли для полетов через 2,5 часа после открытия
Политика
Аэропорт Ульяновска закрыли для полетов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 25 фев, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 25 фев, 18:03
Алаудинов сообщил, что большинство жителей покинули Сумы Общество, 03:25
Минтруд предложил изменить список профессий для альтернативной службы Общество, 03:01
Министр культуры Франции объявила об уходе из правительства Лекорню Политика, 02:56
Аэропорт Калуги временно приостановил полеты Политика, 02:32
Вэнс выразил надежду, что инцидент с перестрелкой близ Кубы «не так плох» Политика, 02:22
Альфа-банк взыскал с ГТЛК ₽4,4 млрд Общество, 02:10
Главу МВД Сербии госпитализировали с двусторонней пневмонией Политика, 01:56
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Axios узнал, что Трамп заявил Зеленскому о желании мира через месяц Политика, 01:45
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 01:25
ПСЖ с Сафоновым в воротах выбил «Монако» Головина из Лиги чемпионов Спорт, 01:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15
Умер сыгравший в «Бригаде» и «Интернах» Владимир Довжик Общество, 01:13
NYT узнал, что открывший огонь у Кубы катер США не принадлежал ВМС Политика, 00:59
Во Флориде начали расследование по факту перестрелки близ Кубы Общество, 00:49