Военная операция на Украине⁠,
0

Военные сбили дрон близ Воронежа

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, никто не пострадал, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказал глава региона.

Ранее он предупредил жителей областного центра об объявленной тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. На момент создания материала опасность отменили, однако режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Военные сбили 60 дронов над Россией и Черным морем за три часа
Политика

Кроме того, в ночь на 26 февраля Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Калуги ради безопасности. Меры действуют на момент публикации.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
дроны Воронеж Александр Гусев
