Военные сбили дрон близ Воронежа

Силы ПВО сбили дрон на подлете к Воронежу, никто не пострадал, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — сказал глава региона.

Ранее он предупредил жителей областного центра об объявленной тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. На момент создания материала опасность отменили, однако режим опасности атаки БПЛА сохраняется на всей территории региона.

Кроме того, в ночь на 26 февраля Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Калуги ради безопасности. Меры действуют на момент публикации.