Военные сбили четыре БПЛА над Тульской областью

Силы ПВО перехватили четыре дрона в небе над Тульской областью в ночь на 26 февраля, никто не пострадал, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в телеграм-канале.

«По предварительной информации пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Ранее глава Воронежской области Александр Гусев отчитался о перехвате одного БПЛА близ Воронежа, в Воронежской области действует тревога в связи с возможными атаками.

Миляев в 1:06 мск предупредил о тревоге в Тульской области, о снятии опасности он на момент публикации не сообщал.

Ночью также ограничивали полеты в аэропорту Калуги, мера длилась чуть более двух часов — с 2:25 до 4:40 мск.