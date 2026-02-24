Словацкая оппозиция заявила о планах оспорить решение Фицо по Украине
Словацкая правоцентристская партия «Свобода и солидарность» планирует подать иск против премьер-министра республики Роберта Фицо из-за его решения приостановить поставки электроэнергии на Украину, сообщает издание Denník N.
По словам председателя партии Бранислава Грёлинга, речь идет о злоупотреблении полномочиями и нарушении обязанностей при управлении чужим имуществом.
Пресс-конференция оппозиционной партии прошла перед зданием Генеральной прокуратуры. Депутат Карол Галек отметил, что приостановка поставок может привести к нехватке электроэнергии в медицинских учреждениях.
Накануне Фицо объявил о приостановке поставок электроэнергии на Украину после задержки транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Словацкий премьер сообщил, что хотел обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским возобновление поставок, но получил отказ до 25 февраля.
Поставки нефти в Словакию должны возобновиться 25 февраля, однако Украина вновь перенесла дату, сообщило Министерство экономики республики. Ведомство заверило, что внутренний рынок не пострадал: резервы обеспечивают непрерывность поставок и минимизируют риски для энергетической безопасности.
Прокачка российской нефти по «Дружбе» была приостановлена из-за повреждений на украинской территории, с 27 января нефть не поступает также в Венгрию. Глава МИДа страны Петер Сийярто утверждал, что отказ в возобновлении транзита связан с политическими причинами.
